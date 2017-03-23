С 3:00 по тревоге был поднят весь личный состав харьковской милиции. Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Национальной полиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

«Привлекли для перекрытия автомагистралей дополнительные силы. Расставили блокпосты, для несения службы привлекли личный состав соседних отделов полиции Изюмского, Барвенковского и Чугуевского районов области. Патрульная полиция будет круглосуточно контролировать ситуацию в городе, чтобы избежать фактов мародерства», – проинформировал начальник областного полиции.

«По городу работают пешие патрули. Привлекаем к этой работе бойцов Нацгвардии. Силами полиции также обеспечено сопровождение автобусов с эвакуированными гражданами», – добавил Дмитриев.

Утром 23 марта в городе Балаклея Харьковской области на территории военного склада продолжаются взрывы разной интенсивности. Пожар с последующей детонацией боеприпасов начался в 2:46.

«С возможной зоны поражения (города Балаклея и двух близлежащих населенных пунктов Балаклейского района) проводится эвакуация», – сообщили в ГСЧС. Сейчас Балаклею и прилегающие села покинули уже более 20 тысяч человек.

Главной причиной взрывов на складах оружия в Балаклее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал диверсию.