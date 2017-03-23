После вступления в силу решения суда по признанию незаконным первого пункта Постановления Кабинета министров №1035, которое ограничивает провоз вещей через административную границу с Крымом, жители аннексированного полуострова смогут вывозить на материковую часть Украины все свои личные вещи без ограничений. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил юрист Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко.

«Если пункт номер один будет отменен, то для крымчан снимаются любые ограничения в перевозке личных вещей. Потому что уже не будет формальных оснований им отказать. Этот пункт постановления признан незаконным, но это станет возможным после того, как решение (суда – КР) вступит в законную силу», – сказал Тимочко.

По словам юриста, согласно кодексу административного судопроизводства, решение суда вступает в силу только спустя 10 дней с момента его опубликования или после решения апелляционного суда.

«Если ответчиком, то есть правительством, будет подана апелляция, то законное окончательное решение будет после оглашения суда апелляционной инстанции. То есть когда будет рассмотрено это дело в апелляции. И у меня практически нет сомнений, что правительство подаст такую апелляцию», – подчеркнул он.

Правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека добились признания незаконным первого пункта постановления Кабинета Министров Украины №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма.

Постановление окружного административного суда Киева по иску о признании постановления Кабинета Министров Украины №1035 незаконным опубликовали 20 марта на сайте «Единого государственного реестра судебных решений». По словам юриста общественной приемной по вопросам Крыма Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анны Россомахиной, данное постановление исключает возможность перевозки любых вещей крымчан.