Cпасатели в Крыму спасли четырех рыбаков, которых унесло в открытое море на расстояние 30 км от берега на неисправной лодке. Происшествие случилось накануне, 22 марта, в районе с. Андреевка Бахчисарайского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в аннексированном Крыму.

«Спасателям потребовалось более 5-и часов, чтобы обнаружить рыбаков в открытом море. Благодаря быстрому и эффективному реагированию спасателей они были обнаружены и отбуксированы к берегу. Все они оказались жителями прибрежных сел. К счастью, в медицинской помощи они не нуждались. С гражданами провели разъяснительную беседу о правилах поведения на воде», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что туристов в Крыму обязали за 10 дней информировать МЧС о выходах на опасные маршруты.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».