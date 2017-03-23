Причиной взрывов в Балаклее была диверсия – Матиос

Главной причиной взрывов на складах оружия в Балаклее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал диверсию.

«По предварительным данным (теперь уже по результатам следственных действий) следственно-прокурорской группы военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ в Харьковской области (которые находятся на месте происшествия), в результате диверсии сегодня ночью в 2 часа 46 минут на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов», – написал Матиос в Фейсбуке.

Он уточнил, что общая площадь арсенала составляет 368 гектаров, на которых размещались 138 тысяч тонн боеприпасов.

Утром 23 марта в городе Балаклея Харьковской области на территории военного склада продолжаются взрывы разной интенсивности. Пожар с последующей детонацией боеприпасов начался в 2:46.

«С возможной зоны поражения (города Балаклея и двух близлежащих населенных пунктов Балаклейского района) проводится эвакуация», – сообщили в ГСЧС. Сейчас Балаклею и прилегающие села покинули уже более 20 тысяч человек.