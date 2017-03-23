После введения квот появились радиостанции с полностью украиноязычным контентом – Костинский

После принятия закона о квотах на песни и ведение программ на украинском языке в Украине появились как минимум две радиостанции со стопроцентным украиноязычным контентом. Об этом в эфире Радiо Свобода заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, крымчанин Сергей Костинский.

«У нас есть три канала «Украинского радио» практически со стопроцентным украинским вещанием. И у нас в последнее время появились две новые радиостанции – это «Страна ФМ» и «Радио 1», которые позиционируются, как 100% украинских песен и 100% ведения передач на государственном языке», – отметил Костинский.

В июне 2016 года Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает, что песни на украинском языке должны составлять в эфире не менее 35% от общего объема. В течение первого года с момента вступления закона в силу квота будет составлять 25%, в течение второго – 30% и с третьей – 35%.

За невыполнение закона телерадиоорганизация, которая осуществляет радиовещание, платит штраф в размере 5 процентов от общей суммы лицензионного сбора в соответствии с лицензией на вещание.

В начале марта Верховная Рада не смогла проголосовать за один из двух законопроектов о квоте украинской музыки в радиоэфире. Один из двух законопроектов по этому вопросу отклонили, другой – отправили на повторное первое чтение.