Жертв в результате взрывов в Балаклее нет – Полторак

В результате взрывов, которые начались ночью 23 марта на военном складе в Балаклее в Харьковской области, пока нет жертв среди военнослужащих и гражданского населения. Такие данные на брифинге в Киеве озвучил министр обороны Украины Степан Полторак.

Причиной взрывов, по предварительным выводам, является диверсия – взрыв, который осуществила диверсионно-разведывательная группа, отметил глава оборонного ведомства. Министр добавил, что пожар продолжается на трети всего арсенала. Разлет снарядов составляет до двух километров. Полторак не стал прогнозировать, когда удастся ликвидировать пожар.

Он подтвердил данные ГСЧС, что из зоны, где продолжаются взрывы, эвакуированы 20 тысяч гражданских. «В этом районе закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов», – сказал Полторак.

Утром 23 марта в городе Балаклея Харьковской области на территории военного склада продолжаются взрывы разной интенсивности. Пожар с последующей детонацией боеприпасов начался в 2:46.

Основной причиной взрывов на складах оружия в Балаклее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал диверсию.