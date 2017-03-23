В Керчи детям вполовину урезают порции в школьных столовых – ревизионная комиссия

В керченских школах предприниматели, предоставляющие услуги по организации питания в столовых, работают с нарушениями. В частности, дети получают порции, вполовину меньше положенных. Об этом заявил 23 марта глава контрольно-ревизионной комиссии Владимир Щерба на очередной сессии подконтрольного Кремлю городского совета.

Как сообщает сайт «Керчь – мой город», по словам Щербы, проведенные комиссией проверки показали, что предприниматели в школьных столовых «повсеместно нарушают нормы».

При этом, отмечает издание, руководитель управления образования Виктор Дахин, «никак не отреагировал на эту информацию».

«Депутат Ольга Солодилова призвала Виктора Дахина не перезаключать договор с такими предпринимателями на следующий год, а также внести изменения в соответствующие документы, которые бы предписывали заслушивать отчеты контрольно-ревизионной комиссии перед отчетом главы администрации о работе за год», – отмечает издание.

На официальном сайте подконтрольного Москве горсовета Керчи информация об отчете контрольно-ревизионной комиссии отсутствует.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма постановили выделить 427 млн рублей на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов городских образовательных организаций в 2017 году.