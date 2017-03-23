СБУ квалифицирует как диверсию взрывы на складах в Харьковской области

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту взрывов на военном складе в Балаклее Харьковской области по статье «диверсия», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее диверсию как основную версию взрывов, начавшихся в ночь на 23 марта, назвал министр обороны Украины Степан Полторак.

«Одна из версий – это диверсия, в частности сброс взрывного устройства с беспилотника», – сказал министр.

По его данным, пострадавших в результате взрывов нет, эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов.

Министр отметил, что пожар продолжается на трети всего арсенала. Разлет снарядов составляет до двух километров. Полторак не стал прогнозировать, когда удастся ликвидировать пожар.

По словам министра, пожар не нанес значительного ущерба обороноспособности Украины. Он напомнил, что на этих складах в декабре 2015 года уже был пожар. Тогда диверсанты использовали зажигательные снаряды с напалмом и забрасывали их на территорию арсенала с помощью беспилотников.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Фейсбуке отметил, что на артскладах хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов, а общая площадь арсенала составляет 368 гектаров.