Аксенов пригласил Самойлову «почаще приезжать» в Крым

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российскую певицу Юлию Самойлову «почаще приезжать» на аннексированный полуостров, а участников «Евровидения-2017» призвал бойкотировать конкурс в Киеве. Такое заявление Аксенов сделал после того, как СБУ запретила въезд в Украину российской участнице конкурса «Евровидение-2017», которая незаконно посещала аннексированный Крым.

«После такого решения каждый порядочный человек – включая и самих участников «Евровидения» – должен объявить бойкот проведению этого конкурса в Киеве. Украину надо лишить права на его проведение. Это было бы правильно и справедливо. А Юлию я приглашаю почаще приезжать в российский Крым», – написал Аксенов в Фейсбуке.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В министерстве иностранных дел России выразили возмущение решением Службы безопасности Украины отказать во въезде в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Организаторы конкурса «Евровидение-2017» обнародовали заявление, в котором выразили разочарование решением Украины не пускать в страну участницу от России Юлию Самойлову. Вместе с тем, в оргкомитете конкурса указали на необходимость уважать законы принимающей страны.

В пресс-службе Первого канала заявили, что Юлия Самойлова будет участвовать в «Евровидении» 2018 года.

Европейский союз вещания (EBU) предложил устроить выступление россиянки Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение» в Киеве, через телемост.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – страну представит певица Юлия Самойлова, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.

В этом году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве.