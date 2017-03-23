Изменить правила вывоза вещей из Крыма мешает бюрократия – советник министра

Ряд украинских министерств и ведомств сейчас работает над внесением изменений в постановление Кабинета министров Украины №1035, которое ограничивает вывоз личных вещей для крымчан, однако это длительная процедура. Об этом в утреннем эфире Радио.Крым.Реалии сообщила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

«Наша бюрократия, которая требует вначале собрать все предложения от всех министерств и ведомств к тем изменениям, которые мы готовили. Потом отправить всем на согласование уже подготовленный документ. И все это происходит в режиме переписки. Это затяжной процесс, но уже собраны их предложения, уже было сведено все в единый документ, и уже он отправлен на согласование», – сказала она.

По мнению Цыбулько, процедура внесения изменений в постановление правительства более быстрая, чем процедура отмены закона, на которой ранее настаивали правозащитники. «Сначала нужно внести изменения в постановление. Потому что это быстрее, чем ждать, пока изменят закон. А люди уже сейчас не могут вывозить некоторые вещи», – подчеркнула она.

Ранее в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека призывали украинское правительство и Верховную Раду отменить постановление №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма.

Окружной административный суд Киева признал постановление Кабинета Министров Украины №1035 незаконным. Решение суда было опубликовано 20 марта на сайте «Единого государственного реестра судебных решений». 16 февраля в Киеве во время межведомственного совещания первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив внес протокольное поручение провести доработку изменений в постановление №1035 об ограничении торговли с аннексированным Крымом.