Прокуратура рассматривает две версии взрывов в Балаклее: диверсию и небрежность

Среди версий взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области рассматривается и служебная халатность, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

В то же время, по его словам, основной версией остается диверсия. «В прошлом году в начале была осуществлена проверка условий соблюдения техники безопасности для таких арсеналов именно на Балаклейском арсенале, после чего была увеличена штатная численность охраны. Поэтому говорить о халатности или случайности вряд ли приходится», – сказал Матиос 23 марта.

По его словам, опрошенные свидетели заявляют, что перед взрывами слышали гул вероятно летательного аппарата.

Матиос отметил, что правоохранители обязаны рассмотреть обе версии. «Первая, приоритетная, о совершении диверсии, другая – халатность должностных лиц, выполнивших или не выполнивших свои служебные обязанности по охране арсенала», – добавил прокурор.

Он также заявил, что тушение пожара на складах пока невозможно из-за детонации боеприпасов.

Ранее о возбуждении дела по статье «диверсия» в связи со взрывами сообщила Служба безопасности Украины.

Из-за взрывов, начавшихся в ночь на 23 марта, эвакуировали почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что пожар продолжается на трети всего арсенала. Разлет снарядов составляет до двух километров. Полторак не стал прогнозировать, когда удастся ликвидировать пожар.

По словам министра, пожар не нанес значительного ущерба обороноспособности Украины.

Министр Полторак напомнил, что на этих складах в декабре 2015 года уже был пожар. Тогда диверсанты использовали зажигательные снаряды с напалмом и бросали их на территорию арсенала с помощью беспилотников.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Фейсбуке отметил, что на артскладах хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов, а общая площадь арсенала составляет 368 гектаров.