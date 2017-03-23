Стрельба в центре Киева: один человек погиб, двое ранены

Полиция Киева сообщает, что в результате стрельбы на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской в центре Киева погиб один человек, еще двое ранены.

«Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть столичной полиции от прохожих. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что мужчина с охранником вышли из отеля: неизвестный открыл огонь. В результате один человек погиб, его охранник получил ранения, но при этом ранил стрелка», – говорится в сообщении.

Расследование продолжается, сообщили в полиции.

По информации пресс-секретаря МВД Украины Артема Шевченко, был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который недавно получил украинское гражданство, сообщает Hromadske.ua.