В Киеве убит бывший депутат Госдумы России Вороненков

Начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко заявляет, что погибшим в результате стрельбы в центре Киева был российский политик, бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков, который недавно получил гражданство Украины. Об этом Крищенко сообщил в комментарии Радіо Свобода.

По данным полиции Киева, стрельба произошла около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской в центре Киева. В результате погиб один человек, еще двое ранены. Один из раненых – охранник погибшего, другой – нападавший.

По данным руководителя полиции Киева, раненых доставили в больницу, личность нападавшего устанавливается.

Расследование продолжается, сообщили в полиции.

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.