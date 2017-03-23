Экс-депутат Госдумы Пономарев утверждает, что должен был встретиться с убитым Вороненковым

Бывший депутат российской Госдумы Денис Вороненков, который был убит 23 марта в Киеве, должен был встретиться с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Об этом Пономарев сообщил в Фейсбуке.

«Денис Вороненков убит в 11.25 у Премьер Паласа. Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна – я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков. Мои глубочайшие соболезнования Марии Максаковой (жене Дениса Воронкова – КР)», – написал Пономарев.

В центре Киева около 11:30, на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской, в результате стрельбы погиб один человек, еще двое ранены. Один из раненых – охранник погибшего, другой – нападавший.

Начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что погибшим в результате стрельбы в центре Киева был российский политик, бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков, который недавно получил гражданство Украины.

Полиция проводит расследование.

Денис Вороненков, который в декабря 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.