Полиция Лондона заявляет об аресте семи человек после теракта

Полиция Лондона 23 марта сообщает об аресте семи человек в связи с расследованием теракта в центре британской столицы, вблизи парламента Великобритании, произошедшего 22 марта.

Как сообщил глава контртеррористического подразделения «Скотланд-Ярда» Марк Роули, полиция провела рейды по шести разным адресам в Лондоне, Бирмингеме и в других городах. Он заявил, что не будет разглашать других подробностей расследования, пока оно продолжается.

Роули также уточнил данные по погибшим: четыре человека, в том числе нападавший. Поздно вечером 22 марта полиция заявила, что погибли пять человек: полицейский, нападавший и «трое представителей общественности», которых сбил автомобиль.

По данным главы контртеррористического подразделения «Скотленд-Ярда», семь человек сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

По его словам, полиция установила личность нападавшего, но его имя пока не называется. Как заявил Роули, в полиции считают, что нападавший действовал самостоятельно «под влиянием международного терроризма».

«На данном этапе мы не имеем никакой конкретной информации о дальнейших угрозах для общественности», – сказал он.

Ответственность за нападение на себя пока никто не взял.

22 марта на Вестиминстерськом мосту у здания парламента Великобритании автомобиль сбил нескольких пешеходов. Затем водитель напал с ножом на полицейского, дежурившего перед парламентом. По данным полиции, погибли четыре человека, включая полицейского, около 40 ранены.

Работа палаты общин была приостановлена, но 23 марта британский парламент возобновил штатную работу.

Правоохранительные органы с самого начала не исключили версию теракта. Нападение случилось в годовщину терактов в бельгийском Брюсселе: год назад произошли взрывы в аэропорту и метро столицы Бельгии, тогда погибли 32 человека, более 300 были ранены.