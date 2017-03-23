Власти Украины подозревают Россию в причастности к убийству Вороненкова

Полиция Украины рассматривает версию о причастности России к убийству в Киеве бывшего депутата российской Государственной думы Дениса Вороненкова.

«Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили в Украине», – заявил на месте преступления журналистам заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, назвал убийство экс-депутата Вороненкова «показательной казнью». Об этом генпрокурор написал в Фейсбуке.

«Средь бела дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу. Это была привычная для Кремля показательная казнь свидетеля. Однако Вороненков не единственный свидетель из числа российских чиновников», – отметил Луценко.

Российские власти причастность к смерти бывшего депутата отвергают. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главе государства уже доложили о произошедшем. «Это не наша тема», – заявил Песков корреспонденту телеканала Дождь.

По данным полиции Киева, около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской в центре Киева произошла стрельба. В результате погиб один человек, еще двое ранены. Позже выяснилось, что убили бывшего российского депутата Дениса Вороненкова. Один из раненых – охранник погибшего, второй –нападавший.

По данным руководителя полиции Киева, раненых доставили в больницу, личность нападавшего устанавливается.

Денис Вороненков, который в декабря 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.