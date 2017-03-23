В Севастополе апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в «диверсиях» Владимира Дудку

Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд оставил в силе решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 мая 2017 года фигуранту дела «украинских диверсантов» Владимиру Дудке. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Правозащитники отмечают, что судье Геннадию Никитину «понадобилась минута для вынесения соответствующего решения». На заседание суда Владимира Дудку не привозили, он участвовал в заседании по видеосвязи.

7 марта задержанным крымчанам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в планировании «диверсий» на территории Крыма, подконтрольный Кремлю Ленинский суд Севастополя продлил арест на два месяца, до 8 мая.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца. 30 декабря 2016 года «севастопольский суд» продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».