Один человек ранен в результате взрывов на складах Минобороны – полиция

Один человек ранен в результате взрывов на артиллерийских складах Министерства обороны в Харьковской области, сообщили Радiо Свобода в управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.

По словам руководителя отдела коммуникаций управления Нацполиции в Харьковской области Елены Баранник, один человек с ранением в висок доставлен в Балаклейскую центральную районную больницу.

Информация о ранении второго человека не подтвердилась, добавила она.

Кроме того, в полиции заявляют, что нет данных о погибших во время взрывов, начавшихся в ночь на 23 марта.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура рассматривает две версии причин взрывов. Приоритетной, по его словам, является версия о диверсии, но не исключают и служебную халатность.

Он также заявил, что тушение пожара на складах пока невозможно из-за детонации боеприпасов.

Министр обороны Украины Степан Полторак ранее заявил, что пожар продолжается на трети всего арсенала. Разлет снарядов составляет до двух километров. Полторак не стал прогнозировать, когда удастся ликвидировать пожар.

По словам украинского министра, пожар не нанес значительный ущерб обороноспособности Украины.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиосв Фейсбуке отметил, что на артскладах хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов, а общая площадь арсенала составляет 368 гектаров.

Власти приняли решение увеличить до 10 километров радиус зоны проведения эвакуации вокруг артиллерийских складов и сообщили об эвакуации 20 тысяч человек.