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Порошенко: убийство Вороненкова является «актом терроризма» со стороны России

Место убийства Дениса Вороненкова, Киев, 23 марта 2017 года

Место убийства Дениса Вороненкова, Киев, 23 марта 2017 года

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Президент Украины Петр Порошенко назвал «актом государственного терроризма» со стороны Росии убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Как сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, Порошенко сказал об этом на совещании с силовиками.

«Коварное убийство в центре Киева Игоря Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», – заявил президент.

«Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности роли Януковича в введении в Украину российских войск. Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине», – добавил Порошенко.

Вороненкова убили в центре Киева около 11:30. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненков погиб, а его охранник и нападавший были ранены.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил Радіо Свобода, что раненых доставили в больницу, личность нападавшего устанавливается.

Другой бывший российский депутат Илья Пономарев в Фейсбуке написал, что Вороненков шел на встречу с ним в гостиницу «Премьер-палас».

В Кремле заявили, что президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве. В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков от комментариев отказался.

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.

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