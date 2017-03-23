Район возгорания на арсеналах в Балаклее расширился – Минобороны

На артиллерийских складах Министерства обороны Украины в Балаклее Харьковской области по состоянию на 13:00 произошло расширение района, охваченного огнем, сообщает Минобороны.

В ведомстве отмечают, что локализовать пожар пока не удалось.

«Военнослужащие Вооруженных сил Украины и представители ГСЧС делают все возможное для ликвидации катастрофы. Проведена эвакуация жителей близлежащих сел. Работают бригады, ищут тех, кто не уехал из опасной зоны», – заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виталий Саранцев.

Ранее в полиции сообщили об одном раненом человеке в результате взрывов на артскладах, начавшихся в ночь на 23 марта. Как сообщила Радiо Свобода руководитель отдела коммуникаций управления Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник, с ранением в висок пострадавшего доставили в Балаклейскую центральную районную больницу. Других подробностей в полиции не привели, но заявили, что данных о погибших нет.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура рассматривает две версии причин взрывов. Приоритетной, по его словам, является версия о диверсии, но не исключают и служебную халатность.

Он также заявил, что тушение пожара на складах пока невозможно из-за детонации боеприпасов.

Министр обороны Украины Степан Полторак ранее заявил, что пожар продолжается на трети всего арсенала. Разлет снарядов составляет до двух километров. Полторак не стал прогнозировать, когда удастся ликвидировать пожар.

По словам украинского министра, пожар не нанес значительный ущерб обороноспособности Украины.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиосв Фейсбуке отметил, что на артскладах хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов, а общая площадь арсенала составляет 368 гектаров.

Власти приняли решение увеличить до 10 километров радиус зоны проведения эвакуации вокруг артиллерийских складов и сообщили об эвакуации 20 тысяч человек.