В первой части очередного заседания подконтрольного Кремлю Верховного суда аннексированного Крыма по «делу Чийгоза» продолжили допрос свидетеля со стороны защиты – крымскотатарского активиста Наримана Джеляла. Об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов в перерыве.

«Он (Нариман Джелял – КР) дал сведения об обстоятельствах событий 26 февраля, сказал о том, что Ахтем Чийгоз большую часть времени находился недалеко от него, никаких противоправных действий, призывов, команд, распоряжений Ахтем Чийгоз не давал», – отметил адвокат.

По словам Полозова, прокурор и судьи интересовались у свидетеля вопросами финансирования и структуры Меджлиса крымскотатарского народа. После завершения допроса прокурор заявила ходатайство о продлении ареста Ахтему Чийгозу на 3 месяца, хотя до истечения срока его содержания под стражей еще более 2 недель.

«Защита заявила о том, что необходимо время, чтобы подготовить аргументированную позицию относительно данного ходатайства. И суд предоставил время. После обеда продолжится рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения», – добавил Полозов.

После перерыва суд должен допросить еще одного свидетеля защиты.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.