Генпрокурор Украины дает брифинг в связи с убийством Вороненкова (трансляция завершена)

В Киеве 23 марта проходит брифинг Генпрокурора Украины Юрия Луценко в связи с убийством экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Радiо Свобода осуществляет прямую трансляцию брифинга.

Вороненкова убили в центре Киева около 11:30. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненков погиб, а его охранник и нападавший были ранены.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил Радіо Свобода, что раненых доставили в больницу, личность нападавшего устанавливается.

Другой бывший российский депутат Илья Пономарев в Фейсбуке написал, что Вороненков шел на встречу с ним в гостиницу «Премьер-палас».

В Кремле заявили, что президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве. В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков от комментариев отказался.

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.