Экс-депутат Госдумы Вороненков за месяц до убийства: «Чему быть, того не миновать»

Экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, которого 23 марта застрелили в центре Киева, в интервью «Настоящему времени», записанному около месяца назад, на вопрос, боится ли он за свою жизнь, ответил: «Чему быть, того не миновать».

«Я считаю, что чему быть, тому не миновать. Я не собираюсь прятаться, скрываться… Потом, я все-таки считаю, что украинские спецслужбы за эти три года очень выросли в своей квалификации. Поэтому я не переживаю», – заявил Вороненков.

Журналист Тимур Олевский спросил у экс-депутата Государственной думы России, оставил ли он у себя «какой-нибудь компромат, который может гарантировать безопасность» Вороненкову. Тот ответил отрицательно.

«Вы знаете, мне кажется, наоборот, не может гарантировать безопасность наличие какого-нибудь компромата. И потом, вы знаете, я считаю, что достаточно подло, если ты общался с какими-то людьми и потом как бы на них выдавать какую-то информацию… С моей точки зрения, это не совсем прилично. Это идет вразрез с моими внутренними убеждениями», – сказал Денис Вороненков.

Вороненкова убили в центре Киева около 11:30. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненков погиб, а его охранник и нападавший были ранены.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил Радіо Свобода, что раненых доставили в больницу, личность нападавшего устанавливается.

Другой бывший российский депутат Илья Пономарев в Фейсбуке написал, что Вороненков шел на встречу с ним в гостиницу «Премьер-палас».

В Кремле заявили, что президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве. В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков от комментариев отказался.

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.