Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Судебное заседание по делу крымчанина Абилева перенесли

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Смотреть комментарии

Апеляционный суд Винницкой области перенес заседание по делу крымчанина Ридвана Абилева на 29 марта. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Абилева Владимир Саушкин. Он отметил, что решение о переносе судья принял по просьбе прокурора. «Прокурор решил, что пора ознакомиться с делом и попросила дать для этого время», – сказал адвокат. Он добавил, что Абилева доставляли в суд из СИЗО. «Доставляли Ридвана. Выглядит он нормально», – сказал Саушкин. Он подтвердил, что за время пребывания Абилева под стражей у него родились две дочери-двойняшки.

Защита Абилева обжаловала приговор суда первой инстанции, который приговорил его к семи годам заключения.

СБУ обвинила 30-летнего экс-бойца добровольческого батальона «Крым» Ридван Абилева в организации незаконного перемещения мигрантов через государственную границу Украины. До оглашения приговора Абилев находился на свободе под залогом в 121 тысячу гривен. Абилев не имеет статуса участника боевых действий, однако известно, что он участвовал в АТО на территории Донецкой области.

Добровольческий батальон «Крым», сформированный из крымских татар, участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 – 2015 годах, а затем был расформирован.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG