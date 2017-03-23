Заседание по «делу 26 февраля» перенесли из-за отвода одного из адвокатов – Семедляев

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя перенес заседание по «делу 26 февраля» на 28 марта, причина – отсутствие адвоката у одного из фигурантов. Об этом в видеообращении говорит адвокат Эдем Семедляев.

«Заседание не состоялось в связи стем, что Юнусов так и не смог найти себе защитника, мотивируя это тем, что у него нет средств для его оплаты. Суд будет назначать ему адвоката», – сказал Семедляев.

Отвод крымскому адвокату фигуранта «дела 26 февраля» Арсена Юнусова, Джемилю Темишеву, объявлен 16 марта подконтрольным Кремлю Центральным райсудом Симферополя.

По словам Темишева, его отвод ничем не мотивирован.

В рамках заседания подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Симферополя по «делу 26 февраля» 15 марта российский прокурор выступил с ходатайством об отводе адвоката Джемиля Темишева. Об этом сообщил в видеообращении адвокат Эдем Семедляев.

27 февраля российский адвокат Николай Полозов сообщил, что на суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза удовлетворили ходатайство прокурора о вызове на допрос ранее осужденных Эскендера Небиева, Талята Юнусова и Арсена Юнусова. Трое допрошенных ничего не сказали о действиях задержанного во время митинга возле стен Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.