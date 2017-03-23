Кремль: заявления о российском следе в убийстве Вороненкова «абсурдные»

Представитель президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдными» заявления о российском следе в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова 23 марта в Киеве, сообщает Радіо Свобода.

«Мы считаем, что любые выдумки, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными», – сказал Песков.

По его словам, убийство свидетельствует о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова.

«Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут обнаружены», – сказал Песков.

Вороненкова убили в центре Киева около 11:30 23 марта. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненков погиб, а его охранник и нападающий были ранены. Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил Радіо Свобода, что раненых доставили в больницу, личность нападавшего устанавливается.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма» со стороны России. Полиция сообщила, что рассматривает среди первоочередных версий убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова действия России.

Денис Вороненков, который в декабря 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.