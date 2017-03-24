Аксенов анонсировал проверку за расходованием средств в городах и районах Крыма

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма намерено тщательно следить за расходованием бюджетных средств городскими администрациями полуострова. Об этом сообщил назначенный Москвой глава правительства Крыма Сергей Аксенов 23 марта на своей странице в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что местные власти «должны более тщательно вести работу по закладыванию средств на реализацию тех или иных проектов».

«В нынешнем году министерство финансов Крыма впервые будет вести мониторинг исполнения бюджетного законодательства муниципальными образованиями. Ранее такой практики не было, однако теперь мониторинг будет углублен, что позволит дать четкую оценку по вопросам исполнения бюджетов», – сказал Аксенов.

Он добавил, что из-за недоработок представителей городских и районных администраций «приходится в середине года перекраивать бюджет, что негативно сказывается на общей работе».

Накануне подконтрольный Кремлю парламент Крыма 22 марта утвердил поправки к бюджету на 2017 год, которые уменьшили доходную и расходную части бюджета Крыма на 1,55 млрд рублей. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте российского парламента Крыма.