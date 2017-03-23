Луценко: ГПУ рассматривает две версии убийства Вороненкова

Генеральная прокуратура Украины имеет две версии по делу об убийстве в центре Киева бывшего депутата российской Государственной думы Дениса Вороненкова, заявил 23 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, одна из версий – это убийство Вороненкова в качестве свидетеля по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, вторая – убийство его как свидетеля по делу о контрабанде в структуре Федеральной службы безопасности России времен его работы в Федеральной службе по противодействию наркотикам и контрабанде.

Генеральный прокурор Украины также сообщил, что подозреваемый в нападении на Вороненкова, который был ранен, находится в тяжелом состоянии, а раненый охранник политика, тоже получил ранения, сотрудничает со следствием.

«В охранника стреляли, попали в область сердца, но он жив и в сознании, сотрудничает со следствием. У киллера два ранения – в область груди и сквозное ранение головы, сейчас это делает невозможным следственную работу с ним. Киллер – на грани смерти», – сказал Луценко.

Глава ГПУ добавил, что у подозреваемого при нападении обнаружили документы гражданина Украины, достоверность которых проверяется.

По словам генпрокурора, правоохранители отслеживают движение автомобиля марки Daewoo, на котором передвигался подозреваемый в убийстве. «Киллера подвозила машина Daewoo. Сейчас отслеживаем ее передвижения доступными нам средствами, которые фиксируют движение машин», – сказал Луценко.

Вороненкова убили в центре Киева около 11часов 30 минут. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненкова погиб, а его охранник и нападающий были ранены.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил Радiо Свобода, что раненых доставили в больницу, личность нападавшего устанавливается.

Другой бывший российский депутат Илья Пономарев в Facebook написал, что Вороненков шел на встречу с ним в гостиницу «Премьер-палас».

В Кремле заявили, что президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве. В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков от комментариев отказался.

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Денис Вороненкова, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.