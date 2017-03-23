Стрелявший в Вороненкова человек умер в больнице – МВД Украины

Мужчина, стрелявший в экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, умер в больнице, сообщил в комментарии Радiо Свобода представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Он отметил, что сейчас правоохранители установили личность нападавшего, однако детали не озвучивал.

Как ранее сообщил на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, при задержанном были документы гражданина Украины, настоящие они или нет, на тот момент было неизвестно.

Вороненкова убили в центре Киева около 11 часов 30 минут. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненкова погиб, а его охранник и нападающий были ранены.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил Радiо Свобода, что раненых доставили в больницу, личность нападавшего устанавливается.

Другой бывший российский депутат Илья Пономарев в Facebook написал, что Вороненков шел на встречу с ним в гостиницу «Премьер-палас».

В Кремле заявили, что президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве. В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков от комментариев отказался.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма» со стороны России

Денис Вороненкова, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.