Массовый пикет сторонников Навального не согласовали и в Севастополе

В подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя отказали сторонникам российского политика Алексея Навального в согласовании массового пикета. Активисты намерены 26 апреля выступить против коррупции в высших органах власти в России, сообщил Крым.Реалии координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев.

«Активисты Севастополя, после того, как им не согласовали митинг, ни на площади Нахимова, ни на площади Георгия Победоносца, подали повторное уведомление, но уже на массовый пикет, однако и его власти сумели не согласовать по формальным причинам. Якобы в Комсомольском сквере, где люди хотели провести пикетирование, будут проходить массовые мероприятия в честь Дня театра», – рассказал Кисиев.

Альтернативную площадку для проведения пикета представители российской власти города не предоставили, при этом предложили изменить дату проведения пикета – на 1 апреля.

«Естественно, это решение незаконное и мы будем его обжаловать, вплоть до ЕСПЧ, куда, в случае необходимости, планируем обратиться через «РосЕвроСуд» (организация, основанная Алексеем Навальным и адвокатом Константином Тереховым – КР). Однако, времени пройти все инстанции у нас не остается и мы планируем выйти на улицу цепью одиночных пикетов», – добавил координатор общественной инициативы.

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя 22 марта отказали сторонникам российского политика Алексея Навального в согласовании шествия и митинга в центре крымской столицы по причине неукомплектованного пакета документов.

18 марта сообщалось, что подконтрольное Кремлю правительство Севастополя запретило ранее согласованный антикоррупционный митинг «Он Вам не Димон», который намерены провести сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Активисты сообщили, что намерены обжаловать это решение.

2 марта 2017 года российский оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором обвинил действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева в ряде коррупционных преступлений. В фильме Навальный утверждает, что Медведев через сеть подставных благотворительных фондов якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости, двумя яхтами и виноградниками в Краснодарском крае и итальянской Тоскане.

14 марта 2017 года Алексей Навальный выпустил видеоролик с призывом выйти на митинги и шествия во всех городах России с требованием к власти ответить на обвинения, указанные в фильме.