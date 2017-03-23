Радио Крым.Реалии: Смерть Вороненкова: кто убил свидетеля российской агрессии?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают убийство бывшего российского депутата Дениса Вороненкова в центре Киева. Кому может быть выгодна смерть экс-депутата Госдумы, дававшего показания против беглого президента Украины Виктора Януковича?

Версии убийства Дениса Вороненкова обсуждают с журналистом Радіо Свобода Виталием Портниковым и российским оппозиционным политиком Ольгой Курносовой. Ведущий – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.