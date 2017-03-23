В Крыму суд продлил Ахтему Чийгозу содержание под стражей до 8 июня – Полозов

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 23 марта продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 7 июля. Об этом в Твиттере сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Суд продлил содержание под стражей Ахтему Чийгозу на 3 месяца на период с 08.04 до 08.07», – говорится в сообщении.

На судебном заседании 23 марта прокурор заявила ходатайство о продлении ареста Ахтему Чийгозу на 3 месяца, хотя до истечения срока его содержания под стражей еще более 2 недель.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.