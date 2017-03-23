Жене убитого Вороненкова Марии Максаковой и Илье Пономареву дадут охрану СБУ – Луценко

Жене убитого российского экс-депутата Дениса Вороненкова Марии Максаковой и коллеге погибшего Илье Пономареву Украина предоставит охрану, сообщил на брифинге в Киеве 23 марта генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Сейчас следователь допрашивает жену потерпевшего, после пресс-конференции (опросят – КР) и господина Пономарева, и уже принято решение об охране и Пономарева и Марии Максаковой силами спецподразделения СБУ. Конечно, эти силы будут увеличены от того, что было», – сказал он.

Перед этим Юрий Луценко заявил, что сам Вороненков был под охраной «одной из спецслужб» Украины и раненый охранник является сотрудником этой спецслужбы.

Между тем, пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская заявила о том, что СБУ не занималась охраной погибшего.

Вороненкова убили в центре Киева около 11 часов 30 минут. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненкова погиб, а его охранник и нападающий были ранены. Позднее появилось сообщение о том, что нападавший умер в больнице.

Другой бывший российский депутат Илья Пономарев в Фейсбуке написал, что Вороненков шел на встречу с ним в гостиницу «Премьер-палас».

В Кремле заявили, что президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдными» заявления о российском следе в убийстве Дениса Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма» со стороны России

Денис Вороненкова, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.