С 1 апреля до 31 мая в Крыму из-за нерестового периода запрещается любительское и спортивное рыболовство во всех водоемах рыбохозяйственного значения. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю министерство сельского хозяйства Крыма.

«Запрет на рыбалку очевиден и объясняется необходимостью создания наиболее благоприятных и спокойных условий для воспроизводства водных биоресурсов. Обращаю внимание рыбаков, в отличие от прошлых лет, количество удочек и крючков не имеет значения. Удить рыбу в этот период запрещено», – цитирует нынешнего министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина пресс-служба ведомства.

Нерестовый запрет не распространяется на добычу мотыля (хирономид) в водных объектах, в которых разрешено промышленное рыболовство этого вида.

Нарушители запрета могут быть оштрафованы на сумму от 2 до 5 тысяч рублей (34,7 – 86,75 долларов), должностные лица от 20 до 30 тысяч рублей (347,01 – 520,52 долларов), согласно российскому Кодексу административных правонарушений.