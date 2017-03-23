Пожар на складе боеприпасов в Балаклее может длиться до семи дней – премьер Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что ситуация с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области может длиться от трех до семи дней.

По его словам, сейчас взрывами охвачено около половины территории артиллерийских арсеналов.

«Повреждено около половины самого арсенала, мы видим, что нам необходимо еще несколько дней, от трех до семи дней может продолжаться ситуация», – сказал премьер 23 марта в Харьковской области.

Он добавил, что ожидает от облгосадминистрации обращения к правительству о выделении дополнительных средств из резервного фонда государственного бюджета. Гройсман отметил, что необходимые средства предоставят быстро.

«Сегодня причины рассматриваются от диверсии, которая не исключена, до небрежности, которую также нужно проверить. Что касается защиты этого склада, то возможно сказать, что технически склад был достаточно хорошо обеспечен, обустроен. Поэтому еще больше у нас возникает вопросов, что именно произошло, что стало причиной», – заявил глава правительства.

Ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих нет, осколочное ранение в висок получила женщина, которую госпитализировали.

СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривают и служебную халатность. По его словам, по данным свидетелей, перед пожаром на складе было слышно гудение беспилотника, а затем начались взрывы.

Из близлежащих населенных пунктов эвакуируют людей. Власти сообщили о почти 20 тысячах эвакуированных.