На реконструкцию дороги в Севастополе выделили более 1 млн долларов, но обещают экономить

На ремонт участка трассы Севастополь – Симферополь, которая обрушилась из-за оползня, выделено 70 миллионов рублей (более 1 миллиона 200 тысяч долларов). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (433 тысячи долларов). Об этом заявил подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Мы определили общий объем средств, которые могут потребоваться на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. При этом, мы стремимся экономно расходовать бюджетные деньги: контракт заключен на треть от выделенной суммы. В случае необходимости и при наличии обоснований и расчетов от подрядной организации, объемы финансирования могут быть увеличены», – цитирует Овсянникова пресс-служба нынешнего правительства Севастополя.

По сообщению, подрядчик работ уже вышел на участок, на первом этапе планируют расчистить водостоки, далее – снять верхний слой, установить дренажную систему.

Овсянников заявил о намерении контролировать ход работ с привлечением общественников. В российском правительстве города пообещали привести в порядок четыре объездные дороги, увеличить количество полос движения.

На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. На трассе начали проводить срочные ремонтные работы, в связи с этим в сторону Симферополя движение осуществляется по одной полосе. Тем не менее, участок дороги продолжает разрушаться.