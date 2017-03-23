Решение суда в отношении Ахтема Чийгоза является ничтожным – МИД Украины

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца назвала дело в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза сфабрикованным, а решение подконтрольного Кремлю суда Крыма о его аресте – ничтожным. Об этом она написала в Твиттере.

Адвокат Чийгоза Николай Полозов 23 марта сообщил, что его подопечному продлили арест еще на три месяца – до 8 июля.

Ахтема Чийгоза задержали в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 и обвинили в организации массовых беспорядков. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Дело Чийгоза суд аннексированного Крыма рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как на закрытом заседании суд разделил это дело на два – в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, и отдельно по отношению к другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. Ахтема Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков, а Мустафу Дегерменджи и Али Асанова – в участии в них.