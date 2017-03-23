Выступление Самойловой на «Евровидении» предложили транслировать из России

В Европейском союзе вещания (EBU) предложили устроить выступление на конкурсе «Евровидение» в Киеве конкурсантки из России, которой запрещен въезд в Украину из-за нарушения украинского законодательства, через телемост.

Как заявили в EBU, который является соорганизатором «Евровидения», россиянка Юлия Самойлова могла бы выступить через спутниковую связь из России во втором полуфинале, а в случае прохождения в финал – и в финале.

«Такого еще никогда не было в 60-летней истории конкурса, но, в духе ценностей «Евровидения» и нынешней темы «празднования многообразия», – было принято решение обеспечить всем 43 участникам возможность выступить», – говорится в заявлении.

Директор-распорядитель конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд заявил, что в EBU продолжают диалог с властью Украины в стремлении, чтобы все участники могли выступить в Киеве, принимающем конкурс.

«Необходимо, чтобы конкурс «Евровидение» остался свободным от политики, поэтому, учитывая обстоятельства вокруг запрета, мы считали важным предложить решение, которое перешло бы через эти вопросы», – сказал он.

Тем не менее в Европейском союзе вещания, который базируется в Швейцарии, выразили надежду, что политическое руководство Украины не станет применять запреты и «найдет решение в соответствии с лозунгом конкурса «празднуем многообразие».

В России выразили надежду, что в Украине пересмотрят решение о запрете, о такой надежде заявляла и сама Юлия Самойлова.

Служба безопасности Украины сообщила, что запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой сроком на три года «на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

В Министерстве иностранных дел России этот запрет назвали «очередным возмутительным, циничным и бесчеловечным актом киевской власти».

В Европейском союзе вещания тогда заявили, что должны уважать законы страны, которая принимает конкурс. Но там также выразили «глубокое разочарование» решением Украины.

12 марта Россия определила своего представителя на «Евровидении» – Юлию Самойлову, которая с детства передвигается на инвалидной коляске из-за редкой болезни. Решение было объявлено без всякого конкурса и стало неожиданностью для тех, кто прогнозировал участие другим российским исполнителям.

Самойлова выступила в аннексированном Россией Крыму 27 июня 2015, таким образом нарушив постановление Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения Крыма и въезжать на территорию полуострова через установленные пункты пропуска.

Ранее Украина уже принимала ограничительные меры в отношении российских артистов, которые выступали в Крыму после аннексии полуострова.