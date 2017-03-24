Глава «Единой России» заявил об отсутствии планов признавать группировки «ДНР» и «ЛНР» «в данный момент»

В России один из главных деятелей прокремлевской партии «Единая Россия» Борис Грызлов заявил, что в его стране нет планов признавать группировки «ДНР» и «ЛНР» «в данный момент», сообщает Радіо Свобода.

Как сказал председатель высшего совета «Единой России» на встрече с региональным партактивом в Казани, Россия сейчас «пытается работать по минскими договоренностям», которые предусматривают «особый статус» оккупированных ныне частей Донбасса в составе Украины.

Так же он напомнил, что решение России признать некоторые документы, выданные гражданам Украины на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, действует временно – до выполнения минских договоренностей.

Поддерживаемые Россией вооруженные сепаратистские группировки «ДНР» и «ЛНР», признаны в Украине террористическими, они претендуют на «государственность» захваченных частей Донбасса и имеют в своих названиях слово «республика», хотя не являются «республиками», а незаконными вооруженными формированиями, действуют при поддержке войск России.

Россия требует от Украины как можно быстрее выполнить политическую часть минских договоренностей, предусматривающую, в частности, проведение на этих территориях местных выборов и так называемый «особый статус» для них, но отказывается выполнять часть безопасности, которая предусматривает, в частности, прекращение боевых действий, вывод всех иностранных войск и вооружений и разоружения незаконных вооруженных формирований. В Киеве отмечают, что без выполнения части в отношении безопасности переход к выполнению политических пунктов невозможен.