Украинские правозащитники представили ЕС механизмы давления на Россию – Скрипник

В Брюсселе 23 марта прошел семинар представителей гражданского общества Украины в рамках диалога с Европейским Союзом. В ходе этого мероприятия участники обсудили механизмы воздействия на Россию для защиты прав человека в Крыму и на неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Рассматривался механизм привлечения к ответственности людей, которые виновны в нарушении прав человека и в том, что наши люди стали политическими заключенными. Также обговорили вопрос новых форм санкций, которые могут быть применены против России. Рассматривались способы давления на Российскую Федерацию, чтобы заставить ее отпустить наших людей или хотя бы снизить уровень нарушений прав человека в Крыму и на Донбассе», – сказала Скрипник.​

По информации правозащитницы, в мероприятии принимали участие украинские организации, которые работают по теме Крыма, Донбасса и судебной реформы. Также в обсуждениях участвовали представители Европейской комиссии и международных организаций, которые работают в сфере защиты прав человека.

«Обсуждались наши рекомендации для Европейского Союза в вопросах создания механизмов влияния на Россию, помощи жертвам политических репрессий и семьям политзаключенных. Обсуждали насколько это реально, и на сколько Европейский Союз готов поддерживать эти предложения», – отметила Скрипник.

По ее словам, многие предложения украинской стороны «позитивно воспринимаются представителями европейской комиссии, над частью из них они готовы работать дальше».

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».