Независимый медиа-профсоюз Украины призвал СМИ максимально освещать «дело Николая Семены»

Независимый медиа-профсоюз Украины выразил солидарность с крымским журналистом Николаем Семеной, суд над котором начался в Крыму. Члены украинского профсоюза настаивают на незаконности уголовного преследования коллеги и просят СМИ максимально освещать процесс. Об этом сказано в заявлении профсоюза.

«Медиа-организации Украины, России и мира должны громко заявить о своей солидарности с Николаем Семеной и максимально обнародовать информацию о «процессе» над ним. Мы призываем украинских, российских и международных журналистов вместе с нами следить за судебным процессом над Николаем Семеной и обнародовать информацию о нем на своих ресурсах. Мы считаем, что это уголовное дело должно стать не просто «делом Семены», а нашей общей борьбой за свободу слова как базовую европейскую ценность», – сказано в сообщении.

Активисты обратились в Союз журналистов России с предложением присоединиться к общественному процессу защиты крымского журналиста.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном райсуде Симферополя 20 марта перенесли рассмотрение дела крымского журналиста, автора Радiо Свобода Николая Семены.Суд перенесли в связи с ходатайством защиты об обеспечении доступности и гласности судебного процесса.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.