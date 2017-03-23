Великобритания: полиция назвала имя нападавшего в Лондоне

В Великобритании полиция столичного региона Лондона сообщила, что подозреваемым зачинщиком нападения в столице 23 марта был 52-летний британский гражданин Халид Масуд, который родился в Британии. Он также пользовался несколькими другими именами.
Как говорится в заявлении полиции, в последнее время он не был объектом ни одного из расследований, и касательно его возможных планов осуществить теракт не было никаких данных.
В полиции добавили, что уже знали Масуда, который ранее привлекался к ответственности по другим обвинениям – в физических нападениях, включая причинение тяжких телесных повреждений, во владении оружием или в массовых беспорядках, – но его никогда не судили по обвинениям, связанным с терроризмом. Впервые его судили в 1983 году за причинение вреда, в последний раз – в 2003 году по ношение ножа.
Халида Масуду застрелила полиция в центре Лондона в среду после того, как он автомобилем давил прохожих на мосту, а затем ножом зарезал работника полиции охраны британского парламента. В результате нападения погибли три человека – работник полиции и двое прохожих, – но число погибших может возрасти, поскольку семь из травмированных находятся в критическом состоянии. Пострадавших в результате нападения около 40 человек из по крайней мере 11 стран, граждан Украины среди них нет, один из погибших прохожих – гражданин США, также погибла британская гражданка.
Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «исламской государство», которая заявила, что нападавший был одним из его «воинов». Это заявление пока не подтверждено.
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