Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает противозаконной трансляцию на украинских каналах выступления на «Евровидении» конкурсантки от России Юлии Самойловой. Об этом Кириленко написал в Твиттере.

Он отметил, что гастроли и телепередачи с участием персон нон-грата в Украине запрещены, указывая на то, что Самойловой запретили въезд в Украину из-за ее выступления в Крыму после аннексии.

«Решение – в изменении участника от России. А Европейский вещательный союз политизирует конкурс», – подчеркнул вице-премьер.

В Европейском союзе вещания, который является соорганизатором ежегодных конкурсов популярных песен «Евровидение», заявили 23 марта, что россиянка Юлия Самойлова могла бы выступить на конкурсе через спутниковую связь из России во втором полуфинале, а в случае прохождения в финал – и в финале.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В министерстве иностранных дел России выразили возмущение решением Службы безопасности Украины отказать во въезде в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Организаторы конкурса «Евровидение-2017» обнародовали заявление, в котором выразили разочарование решением Украины не пускать в страну участницу от России Юлию Самойлову. Вместе с тем, в оргкомитете конкурса указали на необходимость уважать законы принимающей страны.

В пресс-службе Первого канала заявили, что Юлия Самойлова будет участвовать в «Евровидении» 2018 года.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – страну представит певица Юлия Самойлова, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.

В этом году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве.