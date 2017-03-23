Ликвидация чрезвычайной ситуации в Балаклее на Харьковщине будет проходить в три этапа, сообщил вице-премьер и министр регионального развития Геннадий Зубко в Фейсбуке.

По его словам, сначала спасатели ликвидируют пожар и эвакуируют людей, затем состоится разминирование объекта, после чего начнется восстановление поврежденных взрывами зданий.

«Сейчас готовятся поставки стекла, шифера, пиломатериалов из Днепропетровской области и других регионов», – написал Зубко.

Как заявлял ранее премьер-министр Владимир Гройсман, ситуация с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области может длиться от трех до семи дней.

Ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет, но осколочное ранение в висок получила женщина, которую госпитализировали.

СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривают и служебную халатность. По его словам, по словам свидетелей, перед пожаром на складе было слышно гудение беспилотника, а затем начались взрывы.

Из близлежащих населенных пунктов эвакуируют людей. Власти сообщили о почти 20 тысячах эвакуированных.