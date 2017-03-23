Для организации автокемпинга между Саками и Евпаторией нет инвестора – Минкурортов Крыма

Вдоль береговой линии между Саками и Евпаторией планируется организовать автокемпинг, но инвесторов, которые желают вложить в это средства, нет. Об этом заявил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий на встрече с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Сам Аксенов признал, что территория «находится в крайне неприглядном состоянии».

«Это огромная пляжная территория, которая может разместить большое количество людей. Море шикарное, но сейчас там настолько не убрано, что зайти невозможно, не то что лечь. Все, что можно, заросло сорняком. Ведь больших затрат не нужно, чтобы привести в порядок территорию», – цитирует нынешнего главу Крыма пресс-служба.

В феврале подконтрольное Кремлю министерство курортов и туризма Крыма провело инвентаризацию пляжных территорий. По информации крымского ведомства, муниципальные образования получили механизм для организации мест массового отдыха на территории морских береговых полос за границами населенных пунктов. Как утверждается, в Крыму в течение купального сезона 2016 года функционировало 367 пляжей.