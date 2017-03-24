Россия: деятельность «Свидетелей Иеговы» остановлена из-за подозрений в экстремистской деятельности

Министерство юстиции России приостановило деятельность организации «Свидетели Иеговы» в связи с подозрением в экстремистской деятельности, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию с сайта министерства.

16 марта Минюст России подал иск в Верховный суд о признании «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией, запрете его деятельности и ликвидации. Иск будет рассмотрен 5 апреля.

В сообщении российского ведомства говорится, что запрет деятельности центра «Свидетелей Иеговы» может повлечь за собой уголовное преследование верующих лишь за исповедание их религии, включая совместное чтение Библии, пение и молитвы.

В 2016 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о религиозных свободах сообщил, что в России на религиозные меньшинства оказывается систематическое давление, а Генпрокуратура требует закрыть все 406 местных религиозных объединений и более 2500 общин «Свидетелей Иеговы» по обвинению в экстремистской деятельности.

Государственный департамент США заявил, что российская оккупационная власть в Крыму продолжила притеснения религиозных меньшинств, в первую очередь крымских татар, а также продолжает осуществлять похищения, задержания и судебные преследования на основании вводимых на полуострове российских законов о «борьбе с экстремизмом».