Убийство Вороненкова напомнило украинцам о войне в стране – Портников

Убийство экс-депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова в Киеве напомнило, что Украина живет в состоянии войны с Россией. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил журналист Радіо Свобода Виталий Портников.

«Мы живем в стране, которая находится в состоянии войны. В стране, которая находится в состоянии войны, мало кто может чувствовать себя в безопасности, что бы мы себе там ни придумывали о мирной жизни, и что война идет очень далеко и нас не касается. Это касается, прежде всего, тех граждан, которые продолжают пересекать государственные границы Российской Федерации и контролируемых ею территорий», – сказал Портников.

Журналист подчеркнул, что под основным ударом российских спецслужб находятся граждане Украины на территории России и оккупированных ею территориях.

«Для этих людей вопрос безопасности возрастает многократно, потому что любой человек с украинским паспортом на территории России и оккупированных ею территориях может стать потенциальным заложником российской стороны, если такое решение будет принято, и никто ему не поможет в такой ситуации. Он может находиться в состоянии заложника, стать фигурантом криминального процесса, пыток, и все это может продолжаться долгие месяцы и даже годы», – подчеркнул Портников.

Мужчина, стрелявший в экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, умер в больнице, сообщил в комментарии Радiо Свобода представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Он отметил, что сейчас правоохранители установили личность нападавшего, однако детали не озвучивал.

Как ранее сообщил на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, при задержанном были документы гражданина Украины, настоящие они или нет, на тот момент было неизвестно.

Вороненкова убили в центре Киева около 11 часов 30 минут. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненкова погиб, а его охранник и нападающий были ранены.

В Кремле заявили, что президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдными» заявления о российском следе в убийстве Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма» со стороны России

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.