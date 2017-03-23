В Британии сообщили о задержании уже восьми человек в связи с нападением в Лондоне

В Великобритании, в ходе ряда спецопераций по всей стране, задержали восемь человек по подозрению в «подготовке террористических актов» в связи с нападением 22 марта в Лондоне.

По сообщению, семерых из них – пять мужчин и двух женщин – задержали по трем адресам в городе Бирмингеме, еще одну женщину на окраине Лондона. Задержанные разного возраста, от 21 до 58 лет, но пяти из них до 28.

Утром полиция сообщала о задержании семи человек.

Как сказал руководитель сил спецопераций полиции столичного региона Лондона Марк Роули, расследование продолжается, и других подробностей он привести не может. Но он заверил, что пока нет никакой информации о возможных новых угрозах общественности.

Ранее в четверг в полиции сообщили данные о подозреваемом в нападении: это был 52-летний британский гражданин Халид Масуд, который родился в Британии. Он также пользовался несколькими другими именами.

Как говорилось в заявлении полиции, в последнее время он не был объектом ни одного из расследований, и о его возможных планах осуществить теракт не было никаких данных.

В полиции добавили, что уже знали Масуда, который ранее привлекался к ответственности по другим обвинениям – в физических нападениях, включая причинение тяжких телесных повреждений, во владении оружием или в массовых беспорядках, – но его никогда не судили по обвинениям, связанным с терроризмом. Впервые его судили в 1983 году за причинение вреда, в последний раз – в 2003 году за ношение ножа.

Халида Масуду застрелила полиция в центре Лондона в среду после того, как он автомобилем давил прохожих на мосту, а затем ножом зарезал работника полиции охраны британского парламента. В результате нападения погибли три человека – работник полиции и двое прохожих, – но число погибших может возрасти, поскольку семь из травмированных находятся в критическом состоянии. Пострадавших в результате нападения около 40 человек из по крайней мере 11 стран, граждан Украины среди них нет, один из погибших прохожих – гражданин США, также погибла британская гражданка.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «исламское государство», которая заявила, что нападавший был одним из ее «воинов». Это заявление пока не подтверждено.