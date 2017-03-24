Портников: российский след очевиден в убийстве экс-депутата Вороненкова

Убийство бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова, который скрывался в Украине, решает для российской власти много задач и подает сигналы другим возможным «перебежчикам». Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал журналист Радіо Свобода Виталий Портников.

«По сути, есть некий сигнал. Сигнал о том, что в Украину не должны прибывать перебежчики, а учитывая ослабление российской государственной машины, они могут появляться. Точнее, уже не у нас, потому что мы демонстрировали, что мы не можем, к сожалению, защитить людей, которые готовы прибывать в Украину и становиться ценными свидетелями в делах, связанных с преступлениями российского руководства», – сказал Портников.

По мнению журналиста, российские перебежчики в Украину в большинстве случаев не будут иметь кристальную репутацию.

«Это всегда будут специфические люди, потому что те, кто не имеет опасений, что у них есть криминальное прошлое, что они могут быть связаны с заявлениями со стороны российских властей вполне реально, в плане западного правосудия. Поэтому им не стоит рассчитывать на защиту США, Германии и Франции», – сказал Портников.

Мужчина, стрелявший в экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, умер в больнице, сообщил в комментарии Радiо Свобода представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Он отметил, что сейчас правоохранители установили личность нападавшего, однако детали не озвучивал.

Как ранее сообщил на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, при задержанном были документы гражданина Украины, настоящие они или нет, на тот момент было неизвестно.

Вороненкова убили в центре Киева около 11 часов 30 минут. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненкова погиб, а его охранник и нападающий были ранены.

В Кремле заявили, что президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдными» заявления о российском следе в убийстве Вороненкова.

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Денис Вороненкова, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.