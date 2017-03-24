Радио Крым.Реалии: Пришла Россия – пропали люди

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о похищенных и пропавших без вести крымчан. Общественная организация «КрымSOS» опубликовала доклад, согласно которому с февраля 2014 года на полуострове были похищены как минимум 43 человека. Как формировался доклад? Расследуются ли на полуострове факты похищений о которых говорят правозащитники?

Об этом ведущий Максим Кошелев говорит с сооснователем общественной инициативы «Крым SOS» Тамилой Ташевой, отцом похищенного представителя Меджлиса Умером Ибрагимовым, а также активистом «Автомайдана», который был похищен в 2014 году в Крыму, Сергеем Супруном.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.